NASA paylaştı: Ekim ayında gerçekleşecek gökyüzü olayları NASA, birçok önemli gökyüzü olayının gerçekleşeceği ekim ayı programını açıkladı. İşte bu ay bitmeden gerçekleşecek olaylar.

Haber Merkezi

Ekim ayı, gökyüzü tutkunları için adeta bir ziyafet sofrası niteliğinde. NASA'nın son gözlemleri, bu ay boyunca gökyüzünde gerçekleşecek olağanüstü olayları gözler önüne seriyor.

NASA, ekim ayında gökyüzünde gözlemleyebileceğiniz önemli gök cisimlerine ve astronomik olaylara ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu ay özellikle Güneş Sistemi’ndeki gezegenleri ve önemli gök olaylarını izlemek için birçok fırsat var.

BİRÇOK GEZEGEN GÖRÜLEBİLECEK

NASA'nın belirttiğine göre ekim ayı içerisinde Venüs, Satürn, Mars ve Jüpiter gibi gezegenler gece gökyüzünde belirgin bir şekilde görülebilecek.

Venüs, gün batımından hemen sonra batıda belirecek. Satürn hava karardıktan sonra güneydoğuda belirecek ve şafak sökmeden önce batacak.

Kızıl gezegeni gözlemlemek isteyenler için yine ekim ayı harika fırsat sunuyor. Mars, gece yarısından sonra yükselip şafak vaktine kadar güneydoğu ufkunda karşımıza çıkacak.

Jüpiter ise gecenin ilk yarısında yükselecek ve ekim ayı boyunca sabah erken saatlerde güneyde görülebilecek.

EUROPA CLIPPER GÖREVİ DE BAŞLIYOR

NASA'nın Europa Clipper uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam belirtileri bulmak için ekimde fırlatılacak.

2030 yılında hedefe ulaşması beklenen uzay aracı ile Jüpiter'in uydusu Europa'nın çekirdeği, taşlı yapısı, okyanusları, 15-25 kilometre kalınlıkta olduğu tahmin edilen buz katmanı ve ince atmosferi incelenecek.

Bilim insanları, aracın yüz binlerce buz tanesinden birindeki mikropları tespit edebileceğini ve uzaylı yaşamı resmen doğrulayabileceğini söylüyor.

Europa Clipper, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında yaşam olasılığını araştırmak üzere tasarlanmış 10 bilimsel cihazla donatıldı.

Daha önceki endişelere rağmen uzay aracının hedeflerinde veya yörüngesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan fırlatılmasına izin verildi.

Bilim insanları, misyon sırasında, atmosferindeki gaz ve tozların ölçümü için kütle spektrometresi, atmosfer dinamiklerinin tespiti için ışık spektrometresi ve buz katmanının altında su varlığının araştırılması için radar da kullanacak.

Europa Clipper uzay aracında ayrıca, termal emisyon görüntüleme sistemi, yüzey toz ölçüm cihazı, yer çekimi verilerini toplayacak radyo aygıtı ve iletişimi sağlayacak telekomünikasyon aracı bulunuyor.

4 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK

Europa Clipper uzay aracının, 2030 yılında Jüpiter sistemine ulaşması ve 4 yıl boyunca Jüpiter'in yörüngesinde dönmesi planlanıyor.