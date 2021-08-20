NASA, Satürn'ün uydusu Titan'da yaşam arayacak

2030'lu yıllarda Dragonfly görevine başlayacak NASA, Satürn'ün uydusu Titan'ı yakından inceleyerek olası bir yaşam belirtisi bulmaya çalışacak.

Satürn'ün en büyük uydusu ve yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydu olan Titan, Dünya dışında yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan 2. gök cismi olma özelliğine sahip.

NASA, Dragonfly görevi sayesinde Titan'ın barındırdığı sırları ortaya çıkarmak ve uydudaki yaşam belirtilerini bulmak istiyor.

2030'lu yılların ortasında başlayacak görevin temel hedefleri; kimyasal biyo-göstergeler aramak, uydunun metan döngüsünü incelemek ve hem yüzeyinde hem de atmosferinde meydana gelen prebiyotik kimyasal yapıyı araştırmak olacak.

YAŞAM İHTİMALİ VAR

Titan'ın yüzeyinde her ne kadar sıvı bulunduğu kanıtlansa da uyduda metan yağmurları dayağıyor. Buna rağmen, Titan'da bazı yaşam formlarının hayatta kalması mümkün.

Gök bilimci Alex Hayes, "Titan'a dair çok fazla bilimsel sorumuz var, çünkü yüzeyinde gerçekten neler olup bittiğiyle ilgili henüz pek bir bilgimiz yok." diyor.

13 yıl boyunca Satürn'ün yörüngesinde dönerek 7 yeni uydu ve bu uydulardan biri olan Enceladus'un altındaki su okyanusunu keşfeden Cassini aracı, Dünya'nınkinden 4 kat daha yoğun ve kalın metan atmosferi nedeniyle Titan'ın yüzeyinde neler olup bittiğine dair herhangi bir bilgi elde edememişti.

Öte yandan, gezegende kum tepeleri, göller ve dağlar gibi Dünya'dakilere benzer morfolojik yapılar mevcut, fakat bu yapıların nasıl oluştuğunu gösteren veriler yeterli değil.