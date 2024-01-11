NASA, sessiz süpersonik uçağı X-59'u tanıtmaya hazırlanıyor NASA, ses duvarını ilk kez sonik patlama olmadan aşmak için çalışmalar yürütüyor. X-59 isimli süpersonik uçak, bu hafta görücüye çıkacak.

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İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti.

Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha uçamamıştı.

NASA'nın Quesst adını verdiği proje, ses hızını geçerken çıkan ve gök gürültüsünü andıran patlama sesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu başarının, yüksek hızlı ticari hava yolculuğunda "yeni bir çağa" öncülük etmesi bekleniyor.

Sonik patlamalar büyük bir sorun

Sonik patlama, süpersonik seyahatin önünü kapatan bir engel olarak karşımıza çıkıyor. ABD ve diğer ülkeler, çıkan sesin yerde meydana getirdiği rahatsızlık nedeniyle kara bölgeleri üzerinde süpersonik uçuşları yasaklamıştı.

NASA ise yeni projesiyle süpersonik uçuşlara yeniden başlamak için çalışmalar yürütüyor.

NASA X-59 hangardan çıkıyor

NASA ve ana yüklenici Lockheed Martin, 12 Ocak Cuma günü yüksek bir sonik patlama sesi çıkarmayan X-59 uçağını hangardan çıkaracak.

NASA, düzenlediği etkinlik kapsamında X-59’u tanıtacak ve yeni uçuşa hazır boyalı halini sergileyecek.

Bu görev kapsamında X-59, seçilmiş ABD toplulukları üzerinde uçuracak ve daha sonra uçağın üzerinden geçtiği insanların neler duydukları araştırılacak.

NASA, doğrudan halktan topladığı verileri gürültü endişeleri nedeniyle şu anda kara üzerinde ticari süpersonik uçuşu yasaklayan düzenleyici kurumlarla paylaşacak.

Eğer yapılacak testlerde X-59’un başarısı kanıtlanırsa, FAA gibi düzenleyici kurumlar süpersonik uçuşlara yeniden izin verebilir.

X-59'a güç veren sistem, General Electric'in F414-GE-100 motoru olacak. Bu motor Saab Gripen ve F/A-18S Super Hornet gibi çeşitli savaş uçaklarında halihazırda kullanılıyor.

X-59, 1.42 Mach ya da saatte yaklaşık 1,500 kilometre seyir hızına ve 1.5 Mach (yaklaşık 1600 km/s) azamı hıza ulaşacak şekilde tasarlandı.