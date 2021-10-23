NASA, şubay ayında Ay'a roket fırlatacak

NASA, Artemis-1 görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay'a insansız roket göndermeyi planlıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Artemis projesi kapsamında önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlarla çalışan NASA, artık yavaş yavaş projenin sonuna geliyor.

NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Orion uzay aracının SLS roketinin üzerine sabitlendiği ve entegre sistemin uçuş testi için hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

ŞUBATTA AY'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Artemis 1 olarak bilinen görevin, gelecekteki insanlı uçuş testinin önünü açacağı belirtilirken, bir dizi testten sonra Ay roketinin Şubat 2022’de kalkmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, “Giderek karmaşıklaşan bir dizi görevin ilki olan Artemis 1, derin uzay araştırmaları için bir temel sağlayacak ve Artemis II görevindeki mürettebatla ilk uçuştan önce, insan varlığını Ay'a ve ötesine taşıma konusundaki kararlılığımızı ve yeteneğimizi gösterecek.” denildi.

NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Ay’a son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti. NASA’nın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı.

