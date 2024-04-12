NASA tarihinde bir ilk: Japon astronot Ay'a gidiyor Üst düzey bir ABD yetkilisine göre, ABD ve Japonya, bir Japon astronotu 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan "Artemis" misyonu ile Ay'a göndermeyi planlıyor.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2026 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA, Japon astronotu Ay'a gönderecek

ABD ve Japonya, Artemis görevi ile Japon bir astronotu Ay'a göndermeyi planlıyor. Misyona dahil edilmesi beklenen Japon astronot, NASA ile Ay'a giden ilk ABD dışındaki kişi olacak.

Artemis görevleri

Mürettebatsız bir Ay'a gidiş-dönüş görevi olan Artemis 1, mürettebatla gerçekleştirilecek olan Artemis 2 görevine öncülük edecek.

İkinci görev kapsamında dört astronotla beraber uzay aracı, Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine inecek.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.