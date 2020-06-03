NASA: Tehlikeli bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini duyurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 163348 (2002 NN4) adı verilen ve 250 metre ile 570 metre arası bir büyüklüğe sahip olan göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını açıkladı.

6 HAZİRAN'DA YAKINDAN GEÇECEK

NASA'nın potansiyel olarak tehlikeli kabul ettiği göktaşı, 6 Haziran sabahı Dünya ile en yakın konumua gelecek. Bu konumda Dünya ile göktaşı arasındaki uzaklık 5 milyon 93 bin 634 kilometre olacak.

DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ

Yörüngesi, Dünya yörüngesi ile kesiştiği için potansiyel tehlike sınfıına giren göktaşının Dünya'ya çarpması beklenmiyor.

NASA, saatte 11 bin 146 kilometre hızla uzay boşluğunda süzülen göktaşının ilk defa 9 Temmuz 2002 tarihinde keşfedildiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

NASA, geçtiğimiz nisan ayında 363599 (2004 FG11) olarak adlandırılan ve 380 metre çapındaki dev göktaşının, yaklaşık 88 bin kilometrelik inanılmaz bir hızla Dünya'ya yaklaştığı belirtmişti.

Yine potansiyel tehlike sınıfında bulunan bu göktaşı,11 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçmiş ve herhangi bir tehlike oluşturmamıştı.