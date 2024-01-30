NASA, UUİ'ye 4 tonluk kargo gönderdi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

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İHA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 ton kargo göndererek önemli bir başarı elde etti.

Northrop Grumman şirketine ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracı, bilimsel araştırmalar için araç-gereç, mürettebat için malzeme ve erzak içeren kargo ile SpaceX'in Falcon 9 roketi tarafından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

UUİ'ye 20. ticari ikmal

Bu fırlatma, Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik gerçekleştirdiği 20. ticari ikmal hizmetleri misyonu olarak tarihe geçti.

Falcon 9 roketi, NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracından ayrıldıktan sonra başarılı bir şekilde yeryüzüne geri döndü, bu da olayı daha da özel kıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)