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    NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da açılıyor

    Serginin açılışı öncesi astronot kıyafetli kişi, metro duraklarını gezdi. Dünya genelinde milyonlarca ziyaretçinin katıldığı sergi, İstanbul'da meraklılarını ağırlayacak.
    • AA
    • 07.12.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 11:49
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    NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da açılıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı Uzay Sergisi yarın açılacak.

    Sergide, NASA'nın uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eser yer alıyor.

    ASTRONOT KIYAFETİYLE METRO DURAKLARINI GEZDİ

    Sergi bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

    Açılış öncesi serginin tanıtımı için astronot kıyafeti giyen bir kişi, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki duraklarda gezerek Haliç durağında inip, İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.

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    MİLYONLARCA KİŞİ ZİYARET ETTİ

    4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi'nde, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

    AY TAŞI SERGİDE OLACAK

    Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

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    STARSHIP'İN PROTOTİP MODELİ

    Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak sergide, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor. SpaceX, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk sivil yolculu uzay uçuşunu yapmıştı.

    MERAKLISINA UZAY DENEYİMİ

    Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.

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