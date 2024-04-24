NASA, uzayda gelişen mutant bakteri keşfetti: Astronotlar tehlikede NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) astronotların sağlığını tehlikeye atabilecek "Enterobacter bugandensis" isimli bakterinin 13 türünü keşfetti.

ensonhaber.com

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Sürekli kontrol altında olan 400 tonluk bu dev yapıda, zaman zaman bazı problemler de meydana gelebiliyor.

Zararlı bakteri bulundu

Araştırmacılar, uzay istasyonunda kan enfeksiyonlarıyla bağlantılı olan ve astronotların sağlığını tehlikeye atabilecek "Enterobacter bugandensis" adlı bakterinin 13 türünü keşfetti.

Araştırmacılara göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüksek karbondioksit seviyeleri gibi ekstrem ortam, bakterileri mutasyona zorladı ve mikro yer çekimi, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına neden oldu.

Bakterinin bebeklerde görülen ve neonatal sepsis olarak adlandırılan kan enfeksiyonu gibi ciddi enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, mikroorganizmaların uzay istasyonundaki aşırı ortamlarda nasıl hayatta kaldıklarını inceleyerek, 'bu araştırmanın astronot sağlığı için etkili önleyici tedbirlere kapı açtığını' söyledi.