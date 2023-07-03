NASA ve Türkiye Uzay Ajansı, uzay yarışması için iş birliği yaptı NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın bu yılki paydaşlarından biri de Türkiye Uzay Ajansı oldu.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (Space Apps Challenge) bu yılki paydaşlarından birinin de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olduğunu açıkladı.

Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üretmek, ortaklaşa problem çözmeyi amaçlayan etkinlikte TUA'nın yanı sıra Avrupa, Japonya, Çin, Avustralya ve Güney Afrika'dan (ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA) önemli uzay ajansları da yer alıyor.

Bakan Kacır'dan açıklamalar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, 30 binin üstünde yarışmacının yer aldığı bu büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin TUA olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: