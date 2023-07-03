NASA ve Türkiye Uzay Ajansı, uzay yarışması için iş birliği yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (Space Apps Challenge) bu yılki paydaşlarından birinin de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olduğunu açıkladı.
Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üretmek, ortaklaşa problem çözmeyi amaçlayan etkinlikte TUA'nın yanı sıra Avrupa, Japonya, Çin, Avustralya ve Güney Afrika'dan (ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA) önemli uzay ajansları da yer alıyor.
Bakan Kacır'dan açıklamalar
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, 30 binin üstünde yarışmacının yer aldığı bu büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin TUA olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını gösterecek. Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor.
Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile işbirliğine gittik. Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız.