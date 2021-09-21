NASA, VIPER aracı ile Ay'da su arayacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Ay’ın Nobile kraterinde su aramaya hazırlanıyor. İlk araç, 2023'te fırlatılacak.

Güneş sistemi içerisindeki beşinci büyük doğal uydu olan Ay, Dünya'dan 384 bin kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Günümüzde uzay şirketleri ise, Ay'ı daha yakından incelemek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan en önemlilerini ise, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yürütüyor.

AY'DA SU ARAYACAK

NASA'nın üzerinde çalıştığı VIPER isimli uzay aracı, Ay’da su aramak için 2023 yılında Nobile isimli kratere iniş yapacak.

VIPER’ın, Nobile yakınlarına inişinden itibaren 100 gün süreyle bölgede keşif çalışması yapacağı belirtiliyor.

NASA, 433 MİLYON DOLAR HARCADI

Ay'a gidiş programı olarak bilinen Artemis kapsamında, bir kadın ve bir erkek astronot, 2024 yılında Ay'ın güneş kutbuna gönderilecek. Bu bölgeden alınacak su buzu örneklerinin ise son derece önemli olduğu belirtiliyor.

433 milyon dolar değerindeki VIPER, eğer görevini başarıyla tamamlayıp kraterde su bulabilirse, bu astronotların gelecekteki görevleri için de oldukça önemli olacak.

Bilim insanları; tespit edilecek suyu hava soluma sistemlerinde ve roket yakıtlarında kullanmak istiyor.

NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın, Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi.