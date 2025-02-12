NASA, yapay güneş tutulması üretmeye hazırlanıyor

Haber Merkezi

Güneş, Dünya'ya nispeten yakın olmasına rağmen bilim insanları, hala bu dev yıldızın işleyişiyle ilgili temel sorulara yanıt arıyor.

Güneş'in dış atmosferi olan koronanın neden yüzeyinden çok daha sıcak olduğu ve güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğu ve hızlandığı gibi konular tam olarak anlaşılamamış durumda. PUNCH görevi, bu ve benzeri sorulara ışık tutmayı hedefliyor.

PUNCH GÖREVİYLE YAPAY GÜNEŞ TUTULMASI

NASA, PUNCH görevi kapsamında bavul büyüklüğündeki 4 uyduyu kullanarak yapay bir tam güneş tutulması yaratacak.

Bu sayede Güneş'in koronası, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek çözünürlüklü görüntülerle incelenebilecek.

Elde edilecek veriler, bilim insanlarına koronanın yapısı, dinamikleri ve Güneş aktiviteleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

UZAY HAVA DURUMU TAHMİNLERİ VE TEKNOLOJİK ETKİLER

Güneş'te meydana gelen taçküre kütle atımları ve güneş patlamaları gibi olaylar, Dünya ve uzaydaki teknolojiler üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir.

PUNCH görevi sayesinde bilim insanları, bu olayların nasıl geliştiğini daha iyi anlayarak uzaydaki hava olaylarına yönelik daha isabetli tahminler yapmayı hedefliyor.

Bu sayede, Dünya'daki iletişim ağları, uydular ve enerji sistemleri gibi kritik altyapılar korunabileceği gibi, gelecekteki uzay görevleri de daha güvenli hale getirilebilecek.

FIRLATMA 27 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞECEK

PUNCH görevi kapsamında 4 uydu, 27 Şubat'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Uydular, alçak Dünya yörüngesine yerleştirildikten sonra bilimsel çalışmalarına başlayacak.