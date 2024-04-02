NASA, yeni oluşan gezegenlere dair kanıtlar buldu NASA, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve diğer teleskoplar yardımıyla yeni oluşan yıldız sistemlerinde bulunan olası ön gezegenlere dair kanıtlar bulduğunu duyurdu..

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NASA bilim insanları, "SAO 206462", "HL Tauri (HL Tau)", ve "MWC 758" adı verilen yıldızların yörüngesindeki olası ön gezegenlerin (protogezegen) tespiti için çalışma başlattı.

Bu kapsamda; JWST, Hubble Uzay Teleskobu ve Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) tarafından toplanan veriler incelendi.

Araştırma Michigan Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Victoria Üniversitesi'nden bilim insanları liderliğindeki bir ekip tarafından yapıldı.

Çalışma, ön gezegen diskleri ile bu disklerin merkezinde yer alan yıldızlara daha yakın olan gaz zarfları arasındaki şimdiye kadar görülmemiş etkileşimleri de ortaya çıkardı.

Kanıtlar bulundu

Ekip üyesi ve Michigan Üniversitesi'nden gök bilimci Gabriele Cugno ve ekibi, henüz Güneş gibi çekirdeğinde hidrojenin helyuma dönüşüm füzyonunu tetikleyecek kadar yeterli kütleye sahip olmayan bir ön yıldız (protostar) "SAO 206462"nin yörüngesindeki ön gezegen diskine ilişkin JWST gözleminde, bir gezegenin oluşmakta olduğuna dair kanıtlar buldu.

SAO 206462'deki ön gezegen diskinin, Hubble, ALMA ve Çok Büyük Teleskop (VLT) tarafından da gözlemlendiği ve diskin iki güçlü sarmaldan oluştuğunun ortaya çıktığı kaydedilen araştırmada, ekibin Satürn veya Jüpiter gibi çoğunlukla helyumdan oluşan gaz devi bir gezegen görmeyi beklediği, ancak buna dair bir gözlem yapılamadığı belirtildi.

JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamerası'nı (NIRCam) kullanan ekip, olası gezegenden gelen, yüksek hızlardaki maddelerin düşmesi sonucu ortaya çıkan termal enerjiyi tespit etti.

Bulgular, olası gezegenin bir gaz devi olması halinde, merkezindeki SAO 206462'den Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 300 katı kadar uzakta bulunduğunu, kütlesinin Jüpiter'in en fazla 2,2 katı ve çok soğuk olabileceğini gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)