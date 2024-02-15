NASA yeniden Ay'a iniyor: "Odysseus" aracı fırlatıldı Geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan "Peregrine 1" Ay'a iniş görevinin ardından NASA, ikinci denemesini yaptı ve "Odysseus" aracını fırlattı. İşte görev hakkında tüm detaylar.

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ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

ABD'nin Ay'a yumuşak iniş için 50 yıl sonra gönderdiği uzay aracı Peregrine 1, geçen ay başarısız olmuştu.

8 Ocak'ta fırlatılmasından bir gün sonra aracı üreten Astrobotic Technology isimli özel bir şirket, uzay aracında 'yakıt sızıntısı' yaşandığını duyurmuştu. Daha sonra ise araç, geri döndürüldü ve Dünya atmosferinde yandı.

NASA ikinci kez deniyor

NASA, geçtiğimiz ay başarısızlıkla sonuçlanan uzay görevinin ardından ikinci bir uzay aracı fırlattı.

"Odysseus" veya kısaca "Odie" lakaplı Ay'a iniş aracı, çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan Ay'a iniş uzay aracının, inişten 24 saat önce Ay'ın yörüngesine girmesi bekleniyor.

Ay'a iniş aracı, planlanan yörüngeye girdiğinde roketten ayrılacak ve yerleşik bir motor kullanarak Ay yüzeyine doğru kendisini hızlandırarak tek başına görevine başlayacak.

22 Şubat'ta Ay'a inecek

Odysseus'un, 22 Şubat'ta Ay yüzeyine inmesi planlanırken uzayda bir haftadan biraz daha fazla serbest uçuş yapması bekleniyor.

Başarılı olması halinde Odysseus, 1972'deki Apollo 17 misyonundan bu yana Ay'a yumuşak iniş yapan ilk ABD uzay aracı olacak.