NASA'da çalışan bilim insanından göktaşı yorumu

MASA'da çalışan Dr. Öğr. Üyesi Fabrizio Pinto, geçtiğimiz günlerde ülkemizin doğusunda görülen göktaşı hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı 20.30 sularında, Doğu Karadeniz illerinde ilginç bir hava olayı gözlemlendi.

Başta Rize, Trabzon ve Artvin illerinde olmak üzere birçok vatandaş, gökyüzünde süzülen dev bir ışık parlaması gördü.

Ardından ışık ani bir gürültüyle ortadan kaybolurken, arkasında yoğun bir duman bıraktı.

Hava olayına yakından şahit olanlar, bu durumu göktaşı düşmesi olarak yorumlamıştı.

NASA'DA ÇALIŞAN BİLİM İNSANINDAN AÇIKLAMA

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fabrizio Pinto, meteor olayının ülkemizde ve dünyamızda sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Görülen meteorların büyük çapta olduğunu tahmin eden Pinto, "Yine de bunlar neredeyse bir kum tanesi büyüklüğündeler, dolayısıyla herhangi bir tehlike yok. Eğer meteor bir futbol topu büyüklüğünde olursa hızlı bir şekilde çarpabilir ve yeryüzündeki insanlar zarar görebilir." dedi.

"NORMALDE GÖRÜLENLERDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Işık huzmelerinin yeryüzünde yapılan incelemeler sonucunda meteor olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade eden Pinto, "Yere baktığımız zaman bazı partiküller ve parçalar görebiliriz. Bu şekilde bu ışık hüzmelerinin gerçekte bir meteor olup olmadığını anlayabiliriz. Bu en iyi analiz yöntemidir.

Görünen parçalara baktığımızda neredeyse kum tanesi boyutunda olduğunu biliyoruz, ancak şunu söyleyebilirim ki bu meteorlar normalde görülenlerden çok daha büyüktü.

Daha önce gördüklerimiz okyanuslara veya başka noktalara düşüyordu, ancak bu seferkiler ülkemizde birbirine yakın noktalara sık şekilde düştü. Eğer gündüz gerçekleşmiş olsaydı, yine bu kadar net göremeyecektik. Şuanda görmüş olmamız bir şans." diye konuştu.

"TAHMİN EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan, buna benzer meteorların yeryüzüne düşüp düşmeyeceğinin tahmin edilemeyeceğini belirten Pinto, "Önceden bir meteorun tahmin edilmesi mümkün değildir. Dünyanın milyonlarca kilometre uzağında olduğu için kesinlikle tahmin edilebilir değil.

Videoları gördüğümde hızı, ışığı, açı ve rengi bakımından roket ve meteora benzediğini gördüm ve bu özellikleri dolayısıyla kesinlikle uzaydan gelen bir parça olduğunu söyleyebilirim." dedi.