NASA'dan çılgın proje: Mars'taki uçak su arayacak NASA, Mars atmosferinde uçarak su olduğuna dair işaretler arayacak dev bir uçak geliştirmek için ilk adımlarını attı.

ensonhaber.com

Mars'a insan yerleşimi fikri, artık bilim kurgu değil; uzay ajansları ve özel sektör, bu büyük hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor.

Mars kolonileşme planları, gelecekte insanlığın kızıl gezegene kalıcı bir şekilde ayak basmasını mümkün kılacak teknoloji ve stratejilere doğru ilerliyor.

NASA'nın Artemis programı ve SpaceX'in Starship roketi gibi projeler, Mars'a insan gönderme amacını destekleyen önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

NASA, uçakla yüzeyde su arayacak

NASA, Mars atmosferinde uçarak kızıl gezegende su olduğuna dair işaretler arayacak dev bir uçak geliştirmek istiyor.

Güneş enerjisi kullanarak çalışan "Mars Hava ve Yer Akıllı Kaşifi" ya da Maggie, NASA'nın öncü "Ingenuity" Mars helikopterine benzer şekilde dikey kalkış ve iniş kabiliyetiyle Mars atmosferinde uçarak gezegende su arayacak.

NASA, tamamen şarj edilmiş pillerle Mars uçağının bin metre yükseklikte yaklaşık 180 kilometre boyunca uçabileceğini ve Mars'ta bir yıl boyunca alacağı yolun 16 bin kilometrenin üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

Uzay ajansı, aracın ilk uçuşunu ne zaman gerçekleştireceğine dair herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Mars atmosferinde uçacak hava araçları geliştirmekteki ana zorluklardan biri, hava basıncının Dünya'ya kıyasla çok daha düşük olması.

Şimdiye kadar diğer gezegenleri keşfetmek için gönderilen araçlar, NASA'nın Curiosity'si veya Çin'in Zhurong'u gibi çoğunlukla yere sabitlenmiş halde kalıyordu.

Ancak şu anda Mars'ta bulunan ve birçok kez havalanan "Ingenuity" helikopterinin başarısının ardından, Mars'ta hava görevleri gerçekleştirmek daha çekici hale geldi.