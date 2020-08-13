NASA'dan etkileyici Mars fotoğrafları

NASA, Mars Keşif Gezgini (MRO) tarafından çekilen ve akıllı telefonlarda duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz yeni Mars fotoğrafları yayınladı.

Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanmış çok amaçlı bir uzay sondası olan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 12 Ağustos 2005 yılında Mars'a doğru yola çıkmıştı.

Üzerinde bulunan kameralar sayesinde sürekli olarak yörüngeden Mars'ı fotoğraflayan bu araç, zaman zaman sanat eserini andıran görsellere imza atıyor.

MARS'TAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Mars Reconnaise Orbiter'in 15. yıl dönümünü kutlamak için NASA, Kızıl Gezegen'e ve çevresine çapıcı bakışlar sağlayan birkaç özel görüntü yayınladı.

Bu görüntüler; Mars Color Imager adlı bir balıkgözü kamera, Bağlam Kamerası isimli bir manzara kamerası ve Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi (HiRISE) kamerası da dahil olmak üzere uzay aracındaki üç kamera kullanılarak çekildi.



