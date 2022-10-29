NASA'dan 'gülümseyen' Güneş paylaşımı

Uzay ajansı, milyonlarca kilometre mesafede bulunan yıldızla ilgili ilginç bir kare paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), sıradışı bir paylaşıma imza attı.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş'te mutlu bir yüz şeklini alan görüntü yakaladı.

Güneş'i 'gülümserken' yakaladılar

Sosyal medyadan yapılan paylaşıma, "NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Morötesi ışıkta görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak biliniyor ve hızlı Güneş rüzgarının uzaya atıldığı bölgelerdir." notu düşüldü.

Güneş, Dünya'dan kabaca 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Kullanıcılar, söz konusu paylaşımla ilgili, "Bunu sevdim", "Hayalet Avcıları'ndaki Stay Puft'a benziyor" şeklinde yorumlar yaptı.

SDO, Güneş aktivitesinin nasıl oluştuğunu ve uzay havasını nasıl yönlendirdiğini araştırmayı amaçlıyor.

İlk olarak 11 Şubat 2010'da fırlatılan gözlemevinin uzay aracı, Güneş'in iç yapısını, atmosferini, manyetik alanını ve enerji çıktısını ölçüyor.



