NASA'dan uyarı: Pasifik adalarında deniz seviyeleri yükselecek NASA, deniz seviyesinin Tuvalu, Kiribati ve Fiji gibi Pasifik ada ülkelerinde gelecek 30 yıl içerisinde "geri dönüşü olmayan" şekilde yükseleceğini söyledi..

AA & Ensonhaber

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri için oldukça vahim bir geleceğe işaret ediyor

Son araştırmalar, Tuvalu, Kiribati ve Fiji gibi ülkelerde deniz seviyesinin önümüzdeki 30 yıl içinde geri dönüşü olmayan bir şekilde yükseleceğini ortaya koydu.

NASA'nın deniz seviyesi analiz ekibi, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz seviyelerinin durumunu yakından takip ediyor.

15 SANTİMETRE YÜKSELECEK

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bu ada ülkelerinde en az 15 santimetrelik bir yükselme olacağı ve bu durumun sera gazı emisyonlarının değişip değişmemesinden bağımsız olarak gerçekleşeceği belirtildi.

Deniz seviyesinde beklenen söz konusu yükselişin ülkelere etkisinin değişebileceğini kaydeden ekip, bazı ülkelerin yılda birkaç kez sel deneyimleyebileceğini, diğerlerinin ise yılın neredeyse yarısında su altında kalmaya eşdeğer sıklıkta sel ile karşılaşabileceğini belirtti.

Ekip, 2050'lere kadar neredeyse tüm Pasifik ada ülkeleri için sel riskinin artacağını tespit ederken, Tuvalu ve Kiribati'nin yılda 5 kereden az sel görülen bölgelerinde 2050'lere kadar yılda ortalama 25 ve 65 kere sel oluşabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Ağustos'ta 53. Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği nedeniyle okyanuslarda su seviyelerinin yükselmesinin Pasifik ada ülkeleri için ciddi tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Fosil yakıt kullanımıyla çevreye salınan karbon emisyonunun su seviyelerindeki artışı hızlandırdığını kaydeden Guterres, "Yükselen deniz seviyeleri, tamamen insanlığın ortaya çıkardığı bir krizdir." ifadesini kullanmıştı.