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    NASA'nın 23 milyon dolarlık tuvaleti istasyona ulaştı

    İçerisinde kargo malzemeleri ve 23 milyon dolarlık uzay tuvaleti bulunan Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak başarıyla kenetlendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 09:30
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    NASA'nın 23 milyon dolarlık tuvaleti istasyona ulaştı

    NASA'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel olarak hazırladığı 23 milyon dolar değerindeki tuvalet, Northrop Grumman'ın Cygnus NG-14 kargo ikmal uzay aracıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı.

    Kargo malzemeleri ve 23 milyon dolarlık tuvaleti taşıyan Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. Uzay aracı, robotik sistem ile istasyona başarıyla kenetlendi.

    O anlar NASA tarafından işte böyle kaydedildi:

    NASA'nın 23 milyon dolarlık tuvaleti istasyona böyle ulaştı - İZLE

    Northrop Grumman’ın kargo ikmal uzay aracı Cygnus, yiyecek ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere bilimsel deneyler için ekipman ve diğer cihazları uzay istasyonuna aktarmayı amaçlıyor.

    İDRARLARI İÇİLEBİLİR HALE GETİRECEK

    NASA'nın yeni tuvaleti, aynı zamanda astronotların idrarını uzay istasyonunda içilebilir hale getirmek için kullanılan arıtma sistemini daha verimli hale getirecek bileşenler içeriyor.

    Eğer her şey yolunda giderse, NASA'nın yeni tuvaleti önümüzdeki yıllarda Ay görevlerinde de kullanılacak.

    nasa

    nasa

    Instagram: @eshteknoloji

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