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    NASA'nın Ay roketi 14 Kasım'da fırlatılacak

    NASA, Artemis 1 Ay roketinin 14 Kasım'da fırlatılmaya hazır olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 15:46
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    NASA'nın Ay roketi 14 Kasım'da fırlatılacak

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 29 Ağustos'ta fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde sorun tespit edildi ve görev ertelendi.

    Ardından NASA, 3 Eylül'de roketi bir kez daha fırlatmak istedi, fakat aynı sorun nedeniyle görev bir kez daha ertelendi.

    Yeni fırlatma 14 Kasım'da

    NASA, Artemis 1 Ay roketinin 14 Kasım'da fırlatılmaya hazır olduğunu duyurdu. Devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracından oluşan Artemis 1 araçlarının, bir kez daha Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki (KSC) NASA'nın Araç Montaj Binası'ndan (VAB) fırlatma rampasına taşınması bekleniyor.

    sls

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak.

    Ancak 14 Kasım'da fırlatılacak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.

    SLS

    SLS

    NASA nın Ay roketi 14 Kasım da fırlatılacak #4


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