NASA'nın Ay’a inecek olan uzay aracı Dünya'yı fotoğrafladı Geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan "Peregrine 1" Ay'a iniş görevinin ardından NASA, ikinci denemesini yaptı ve "Odysseus" aracını fırlattı. Ay'a doğru yola çıkan araç, Dünya'nın görüntülerini çekti.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

ABD'nin Ay'a yumuşak iniş için 50 yıl sonra gönderdiği uzay aracı Peregrine 1, geçen ay başarısız olmuştu.

8 Ocak'ta fırlatılmasından bir gün sonra aracı üreten Astrobotic Technology isimli özel bir şirket, uzay aracında 'yakıt sızıntısı' yaşandığını duyurmuştu. Daha sonra ise araç, geri döndürüldü ve Dünya atmosferinde yandı.

NASA ikinci kez fırlattı

NASA, geçtiğimiz ay başarısızlıkla sonuçlanan uzay görevinin ardından ikinci bir uzay aracı fırlattı.

"Odysseus" veya kısaca "Odie" lakaplı Ay'a iniş aracı, geçtiğimiz hafta Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

Dünya'yı fotoğrafladı

Uzay aracını geliştiren Intuitive Machines, kısa bir süre önce aracının çektiği ilk görselleri paylaştı.

Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan Ay'a iniş uzay aracının, inişten 24 saat önce Ay'ın yörüngesine girmesi bekleniyor.

Ay'a iniş aracı, planlanan yörüngeye girdiğinde roketten ayrılacak ve yerleşik bir motor kullanarak Ay yüzeyine doğru kendisini hızlandırarak tek başına görevine başlayacak.

22 Şubat'ta Ay'a inecek

Odysseus'un, 22 Şubat'ta Ay yüzeyine inmesi planlanırken uzayda bir haftadan biraz daha fazla serbest uçuş yapması bekleniyor.

Başarılı olması halinde Odysseus, 1972'deki Apollo 17 misyonundan bu yana Ay'a yumuşak iniş yapan ilk ABD uzay aracı olacak.