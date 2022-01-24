NASA'nın Ay'a insan göndereceği Artemis görevi ertelendi

NASA'nın Ay'a mürettebatlı iniş gerçekleştireceği Artemis görevi, yeterli finansman sağlanamadığı gerekçesiyle ileri bir tarihe alındı.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.





GÖREV ERTELENDİ

Asıl hedefi 2024 yılında aya insanlı iniş gerçekleştirmek olan Artemis görevi, finansal zorluklar nedeniyle 2025 yılına ertelendi.

NASA yöneticisi Bill Nelson, gereken kapsamlı maliyetleri karşılanmasına yeterli fon ayırmadıklarını söyledi ve suçu Kongre'ye attı.



Öte yandan, NASA’nın iniş sistemi geliştirmek için Blue Origin yerine Elon Musk’ın SpaceX şirketini seçmesi, Jeff Bezos'un NASA'ya dava açmasına neden olmuştu. Dava süreci de Artemis programını geciktiren etkenler arasında yer alıyor.

AY YÖRÜNGESİNE İSTASYON KURULACAK

NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis programı ile Ay'a yeniden astronot gönderilmesi ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Şirket, uzun süreli Ay görevlerinin yapılabilmesi için Ay'ın yörüngesinde bir geçiş istasyonu inşa edecek.

Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri olacak Ay istasyonunda, yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.