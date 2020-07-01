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NASA'nın bugün başlayan uzay yürüyüşünü canlı izleyin
NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarından birinin bataryalarını değiştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.
- Haber Merkezi
- 01.07.2020 - 14:57
NASA astronotları Chris Cassidy, Bob Behnken ve geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülü ile istasyona gelen Douglas Hurley uzay yürüyüşüne çıktı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarından birinin bataryalarını değiştirmek için istasyonun dışına çıkan astronotlar, eski nikel-hidrojen pillerini daha güçlü lityum-iyon pillerle değiştiriyor.
2017'de başlayan batarya değiştirme görevinin bugün gerçekleşen son uzay yürüyüşüyle tamamlanması bekleniyor.
Türkiye saati ile 14.35'te başlayan uzay yürüyüşü görevini, NASA'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.