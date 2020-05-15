NASA'nın dev James Webb uzay teleskobu fırlatılmaya hazır

2021 yılında fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, fırlatılacak boyuta kadar ilk defa katlandı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) ortak çalışması James Webb Uzay Teleskobu, fırlatılmadan önce önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı ve ilk defa fırlatılma boyutunda katlandı.

BÜYÜK BİR ADIM ATILDI

Jamess Web uzay teleskobu 6 buçuk metrelik devasa bir aynadan oluşuyor ve bu büyüklükteki bir teleskobu uzaya fırlatmak oldukça zor. Bu nedenle teleskop, katlanmış bir şekilde fırlatma kapsülüne yerleştirilecek.

Bu kadar büyük ve hassas bileşenlerin doğru bir şekilde katlanmasını sağlamak ise oldukça zor bir süreç. Ancak mühendisler, koronavirüse rağmen teleskobu tamamen katlamayı başararak önemli bir süreci geride bıraktı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN AKSAMA YAŞANMADI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok NASA çalışanı evden çalışıyor. Bu da Jamess Webb teleskobunun üzerindeki çeşitli entegrasyon ve test aşamalarının askıya alınması demek.

Ancak NASA, az bir ekiple bile olsa teleskop üzerindeki ilerlemenin devam ettiğini söylüyor.