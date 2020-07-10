NASA'nın Mars aracı Atlas V roketine yerleştirildi

NASA, Perseverance isimli Mars keşif aracını rokete yerleştirerek fırlatma için son adımlardan birini tamamladı.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı, fırlatılmaya bir adım daha yaklaştı.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

ROKETE YERLEŞTİRİLDİ

Perseverance uzay aracı ve diğer parçaları, 39 metre yükseklikteki Atlas V roketinin burun konisine yerleştirildi.

Bu işlem, NASA'nın Dikey Entegrasyon Tesisi'nin çatısında bulunan ve parçaların fiziksel ve elektriksel olarak bağlanmasını sağlayan dev bir vinç ile yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, uzay aracının rokete yerleştirildiği sırada sıvı oksijen sensörünün beklenmedik veriler gösterdiği ve bu nedenle ekibin sorunu araştırması için ek süreye ihtiyaç duyduğu söylenmişti.

Aracın rokete başarıyla yerleştirilmesi, söz konusu sorunun da çözüme kavuştuğu anlamına geliyor.

NASA, planlanan fırlatma görevi için bir tarih vermese de görevin 30 Temmuz'dan önce yapılmayacağı neredeyse kesin.

11 AĞUSTOS'A KADAR ZAMAN VAR

Dünya’dan Mars’a uzay aracı göndermek için iki gezegen arasındaki mesafenin en kısa olduğu zaman seçiliyor.

Bu nedenle NASA’nın, 11 Ağustos’a kadar Perseverance Mars aracını fırlatması gerekiyor.

Eğer 11 Ağustos'a kadar fırlatma gerçekleşmezse, NASA 2022 yılına kadar beklemek zorunda kalacak.