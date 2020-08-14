NASA'nın Mars helikopteri uzayda şarj edildi

NASA'nın Mars'a fırlattığı Perseverance isimli aracına eşlik eden helikopter, uzayda şarj edilerek şarj seviyesi yüzde 35'e çıkarıldı.

NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde kızıl gezegene doğru yola çıkmıştı.

Şubat 2021'de Mars yüzeyine ulaşması beklenen Perseverance aracı, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

Perseverance, Mars'a ayak bastığında yalnız olmayacak, çünkü araca kameralar ile donatılmış bir de mini Mars helikopteri eşlik edecek.

Ingenuity adı verilen bu helikopter, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak. Ayrıca helikopterde bulunan ısıtıcı, aracın soğuk Mars geceleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak.





UÇUŞ ESNASINDA ŞARJ EDİLDİ

NASA'nın Ingenuity Mars helikopteri, Perseverance aracı ile Mars'a yaptığı yolculuğun daha birinci haftasında çalıştırıldı ve bataryalarının yüzde 35'e kadar şarj edilmesi sağlandı.

7 Ağustos Cuma günü yapılan ve yaklaşık 8 saat süren bu kritik işlem sırasında, helikopterdeki altı lityum iyon pilinin performansı da analiz edildi.

NASA, Mars'a yolculuk sırasında pillerin sağlığını koruyabilmek için mümkün olduğunca şarj seviyesini düşük tutmaya çalışıyor.

İKİ HAFTADA BİR YENİDEN ŞARJ EDİLECEK

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Mars Helikopteri için operasyonlar yürütem Tim Canham, "Bu büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü helikopteri 30 Temmuz'da fırlattığımızdan bu yana devrelerini test etmek için ilk fırsatımızdı. Şarj durumunu korumak için bu işlemi 2 haftada bir yeniden yapacağız." dedi.

2 kiloluk helikopter, uçuş sırasında gücünü yanında bulunan Perseverance aracından alıyor. Ancak helikopter, Mars'a indiğinde güneş panellerini açarak kendi bataryasını doldurabilecek.

Eğer Ingenuity başarıyla Mars'a ulaşıp havalanırsa, başka gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçecek.