NASA'nın Mars'taki Curiosity, kurumuş sanılan nehirde araştırma yapıyor NASA'nın Curiosity Mars gezgini, kurumuş bir nehir olduğu değerlendirilen Gediz Vallis'i keşfetmeye başladı.

AA & Ensonhaber

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ediyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve suyun varlığını araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

Yeni araştırmalara başladı

Curiosity gezgini, bazı bilim insanlarınca eski bir nehrin kurumuş yatağı olduğu düşünülen, Sharp Dağı'nın içinden kıvrılarak geçen Gediz Vallis üzerinde ilerlemeye başladı.

Araç, söz konusu dolambaçlı ve kayalarla dolu kanalı takip ederken bilim insanları, bu Mars coğrafi yer şeklinin başlangıçta nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.

Gezgin, 2014'ten bu yana, indiği yer olan Gale Krateri'nin 5 kilometre üzerinde yükselen Sharp Dağı'nın eteklerine tırmanmaya devam ediyor.

Bilim insanları, milyarlarca yıl önce, Mars'ın geri kalanı gibi bu dağın da bugünkünden çok daha nemli olduğunu düşünüyor.

Mars kurudukça rüzgar ve arta kalan suyun, dağı aşındırarak Curiosity'nin bugün görebildiği katmanlara ayırdığını değerlendiren bilim insanları, Mars doğasının bu kuruma süreci boyunca Gedis Vallis kanalını yamaç şeklinde oyduğunu belirtiyor.