NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu göktaşından parça toplamaya çalışacak

NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, gizemlerle dolu Bennu göktaşının yüzeyinden parça toplamaya çalışacak. Bu görev, aracın şimdiye kadarki en tehlikeli görevi olacak.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşından numune toplamak için 8 Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx aracı, Aralık 2018'de cismin yakınına ulaşmayı başarmıştı.

Uzay aracı, bu büyük ve gizem dolu göktaşının yüzeyini incelemek ve çeşitli ilginç keşifler yapmak için şimdiye kadar çalışmalarına devam ediyordu. Ancak araç, şu ana kadarki en tehlikeli görevini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

OSIRIS-REx, nihai amacına ulaşabilmesi için göktaşının yüzeyine inmesi ve sorunsuz bir şekilde numune alması gerekiyor. Ancak aracın manevrasındaki en ufak bir hata bile görevi başarısız kılabilir.

Bennu göktaşının yüzeyinde oldukça fazla enkaz olduğundan, bilim insanları numune alınacak bölgeyi tespit edebilmek için aylardır çalıştı ve nihayet bir bölge belirlendi.

Ancak bülbül krateri olarak adlandırılan alan, enkazdan arınmış değil ve uzay aracının göktaşının yüzeyine inerken bir hayli dikkatli olması gerekecek.

KONTROL EDİLMESİ OLDUKÇA ZOR

Görevle ilgili en büyük zorluklardan biri, göktaşının Dünya’ya çok uzak olması nedeniyle uzay aracının gerçek zamanlı olarak kontrol edilmemesi. Araç, aylardır tüm provaları gerçekleştiriyor ve sonunda manevrayı yapmak için artık her şey hazır.

Söz konusu manevra, 20 Ekim’de gerçekleşecek ve bilim insanları görevin hiçbir aksama olmadan tamamlanmasını umuyor.

Adını Mısır mitolojisinden alan ve tam ismi 101955 Bennu olan göktaşı, 11 Eylül 1999'da tespit edilidi. Güneş sistemine yaklaşmakta olan asteroidin 2100’de sisteme gireceği öngörülüyor.