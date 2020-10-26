NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracının Bennu isimli göktaşından topladığı örnekler uzaya saçılıyor

Numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı, çok fazla materyal topladığı için zarar gördü. Toplanan örneklerin uzay boşluğuna saçıldığı ifade edildi.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

Aylarca numune alabileceği uygun iniş yeri bulmaya çalışan araç, 12 Aralık 2019'da Nightingale olarak bilinen bir iniş noktası belirlemişti.

GÖKTAŞINA İNDİ

NASA ekipleri, 21 Ekim gecesi OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

OSIRIS-REx uzay aracı, göktaşına beklenenden daha hızlı bir şekilde indi ve planlanandan daha derine daldı (48 cm). Bu nedenle araç, yalnızca küçük örnekleri değil, kayaları da topladı.

Yapılan açıklamada, toplanan kayaların aracın depolama haznesine zarar verdiği ve bu nedenle örneklerin çok az da olsa uzaya saçılmaya devam ettiği bilgisine yer verildi.

Bilim insanları, şu anda araçtaki numunelerin uzaya saçılmasını engelleyecek herhangi bir önlem alamıyor. Bu nedenle aracın olabildiğince hızlı bir şekilde Dünya'ya dönmesi sağlanacak.

2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç topladığı örnekler ile birlikte 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına inecek. Ancak bilim insanları, bu süreyi öne çekmek için çalışmalarına devam ediyor.

Göktaşından toplanan örnekler; gök cisminin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak ve hatta Dünya'daki yaşamın kökenini araştırmak için kullanılacak.

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