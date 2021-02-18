NASA'nın Perseverance aracı Mars'a inmeyi başardı: İşte son durum

30 Temmuz 2020 tarihinde Mars'a gitmek üzere fırlatılan ve 2.5 milyon Türk'ün ismini taşıyan Perseverance aracı, kızıl gezegene iniş yapmayı başardı.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından nihayet yolun sonuna geldi ve TSİ 23.57'de kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştirdi.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

Söz konusu iniş sayesinde ilk defa Dünya'dan farklı bir gezegene helikopter gönderilmiş oldu.

2.5 MİLYON TÜRK İSİMLERİNİ YAZDIRMIŞTI

Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance, başvuru yapan milyonlarca kişinin ismini Mars'a götürdü.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye’den gelmişti. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2,5 milyon kişinin ismi bulunuyor. Söz konusu isimlerin yer aldığı çip, fırlatılmadan önce araca entegre edilmişti.

PERSEVERANCE ARACIN GÖREVLERİ

Perseverance aracı, Mars'ta daha önce yaşama elverişli olmuş olabilecek bir bölgeyi araştıracak, geçmiş yaşam için izler arayacak ve yaşam içerme ihtimali en yüksek örnekleri saklayarak sonradan incelenmesini sağlayacak.

Perseverance aracının görevleri bitmeyecek. Araç, Mars'taki toz fırtınalarının tehlikelerini araştıracak ve Mars yüzeyinde atmosferdeki karbondioksitten saf oksijen üretimi için çeşitli testler yapacak.

Perseverance; aynı zamanda Mars'ın yer altı sularını, hava durumunu ve iklimini araştıracak; iniş tekniklerini ve teknolojilerini test edecek ve Mars üzerinde insanlar için tehlike veya kolaylık yaratabilecek başka çevresel faktörleri de gözlemleyecek.

Öte yandan araçla birlikte gönderilen Ingenuity adı verilen helikopter, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak. Ayrıca helikopterde bulunan ısıtıcı, aracın soğuk Mars geceleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak.

Yaklaşık 2 kiloluk helikopter, uçuş sırasında gücünü yanında bulunan Perseverance aracından almıştı. Ancak helikopter, Mars'a konumlandıktan sonra Güneş panellerini açarak kendi bataryasını doldurabilecek.

Eğer Ingenuity başarıyla Mars'ta havalanırsa, başka gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçecek.

NASA'NIN SALDA GÖLÜ'NE İLGİSİ

NASA, daha önce Perseverance aracının iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün benzediğini belirterek bilimsel araştırma yapacaklarını duyurmuştu.

Twitter üzerinden 18 Şubat'ta yeni bir paylaşım daha yapan NASA, Salda Gölü ile Jezero Kraterinin uydu görüntülerine yer verdi. Paylaşılan gönderide, "Kratere kimse ayak basmadı, ancak Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var. #Turkey" ifadeleri kullanıldı.

NASA, yaptığı çalışmayı "Türkiye'deki göl, bize Mars'ı anlatabilir" başlığıyla duyurdu. Mars'taki kraterin ve Salda Gölü'nün oldukça benzer olduğunu yeniden hatırlatan NASA, "Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak her iki havza da benzer mineraloji ve jeoloji yapısına sahip.

Aslında Salda Gölü, bir zamanlar bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Mars'taki Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve biriktirme özellikleri (deltalar) içeren dünyadaki bilinen tek göldür." ifadelerini kullandı.

NASA'nın Salda Gölü ile ilgili bilimsel çalışmasının sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.