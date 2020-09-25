NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta uzaylı fosili arayacak

NASA'nın Perseverance aracı, X ışını taramasıyla kızıl gezegende uzaylıların varlığına dair kanıtlar toplayacak.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay sürecek yolculuğun ardından Şubat 2021'de kızıl gezegene inmiş olacak.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

X IŞINLARIYLA UZAYLI FOSİLİ ARAYACAK

NASA'nın yapay zekayla desteklenen Perseverance adlı aracı, uzaylı fosilleri bulmak için X ışınlarından yararlanacak. Araç; söz konusu işlemi, 2 metre uzunluğundaki robotik koluna takılacak PIXL adı verilen bir ekipmanla yapacak.

Aracın robotik kolu, önemli bir örnek tespit ettiğinde numune toplamak için zemini delecek ve kayaları X ışınıyla tarayacak.

Diğer Mars görevlerinin neredeyse hepsi bir X ışını makinesi içerdiği halde aracın PIXL ekipmanı, kayaları odaklanmış radyasyon ışınıyla tarayabilme kabiliyeti sayesinde bunlardan ayrılıyor.

PIXL, eğilip tekrar taramaya başlamadan önce X ışınlarını kayanın üzerindeki tek bir noktadan on saniyelik parlamalarla ölçüyor.

BİNLERCE KEZ İŞLEM YAPARAK HARİTA ÇIKARACAK

Aracın, posta pulu boyutunda bir harita çıkarabilmesi için PIXL'nin bu işlemi 8-9 saat içinde binlerce kez tekrarlaması gerekiyor.

Ayrıca, Mars'taki sıcaklıklar gün içinde 38 derecenin üzerinde değişiklik gösterebildiği için Perseverance'ın kolundaki metal 13 milimetreye kadar genişleyip büzülebiliyor.

Bu nedenle araç, uzaylı fosilleri bulabilmek için yalnızca Güneş battıktan sonra ölçüm yapacak.