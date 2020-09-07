NASA'nın Roman Uzay Teleskobu'na monte edilecek dev ayna tamamlandı

NASA ve ESA ortaklığında geliştirilen ve Hubble’dan çok daha güçlü olan Roman Uzay Teleskobu, çok yakında dev aynasına kavuşacak.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

James Webb'in geliştirilmesine devam edilirken, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortaklaşa geliştirdiği ve Hubble'dan oldukça güçlü olacak yeni bir teleskop daha üretilecek: Roman Uzay Teleskobu.

İsmini Amerikalı kadın astronom ve bilim insanı Nancy Grace Roman'dan alan bu dev teleskop, karanlık enerjiyi anlamaya çalışmaktan ve evrenin uzak bölgelerini taramaktan sorumlu olacak.

DEV AYNA MONTE İÇİN HAZIR

Roman Uzay Teleskobu, uzayın derinliklerini incelemek için 2.4 metre genişliğinde dev bir aynaya ev sahipliği yapacak. Hubble'ın 100 katı bir görüş alanı sağlayacak olan aynanın yapımı artık tamamlandı.





Yeni teleskoba yerleştirilecek aynanın, verileri doğru bir şekilde toplayabilmesi için mükemmele yakın bir yüzeye sahip olması gerekiyor. Bu nedenle ayna o kadar ince bir şekilde tasarlandı ki yüzeyindeki pürüzlerin ortalama yüksekliği 1.2 nanometre civarında.

Ayrıca aynanın fırlatma koşullarına ve uzay ortamına dayanabilmesi için, yapımında sıcaklık değişimleriyle genişlemeyen ve daralmayan özel düşük genleşmeli cam kullanıldı.

NASA'nın bir sonraki görevi ise aynayı Roman Uzay Teleskobu'na monte etmek olacak.







