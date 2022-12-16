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    NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in volkanik uydusuna doğru ilerliyor

    NASA'nın 11 yıl önce Jüpiter'in yörüngesine gönderdiği Juno adlı uzay aracı, gezegenin üçüncü en büyük uydusu İo'ya gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 13:38
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    NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in volkanik uydusuna doğru ilerliyor

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

    NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

    Juno, Jüpiter'in uydusuna ilerliyor

    NASA'nın 11 yıl önce Jüpiter'in yörüngesine gönderdiği Juno adlı uzay aracı, gezegenin üçüncü en büyük uydusu İo'ya gidiyor.

    İo, Güneş Sistemi'nin volkanik olarak en aktif uydusu. Uyduda sürekli gaz ve lav püskürten yanardağlar var. Uzay aracının gelecek yıl İo'ya 1.500 kilometre kadar yaklaşması planlanıyor.

    NASA nın uzay aracı Juno, Jüpiter in volkanik uydusuna doğru ilerliyor #1

    juno

    juno


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