NASA'ya Boeing uyarısı: Felaket yaşanabilir NASA'ya uzay misyonu için parça tedarik eden ValveTech, Boeing'e ait Starliner roketinin ilk fırlatması öncesinde uyarıda bulundu.

ensonhaber.com

Boeing’in 8 Mayıs'ta yapılması planlanan yeni Starliner astronot kapsülünün fırlatılması ertelenmişti.

Roketin valflerinden birinde yaşanan sorun nedeniyle fırlatmanın iptal edildiği açıklanırken, yeni fırlatma tarihi olarak 17 Mayıs belirlenmişti.

NASA'ya fırlatma uyarısı geldi

ValveTech şirketi, NASA'ya uzay misyonları için parça tedarik eden bir şirket olarak, Boeing'e ait Starliner roketinin merakla beklenen ilk fırlatması öncesinde uyarıda bulundu.

Şirket, uzay ajansını "felaketle sonuçlanacak bir şey yaşanmadan" güvenlik kontrollerini iki katına çıkarmaya ve protokolleri yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

8 Mayıs'taki fırlatmadan önce yaşanan sorunda, valfte sızıntı olduğunu gösteren bir vızıltı sesi, kalkıştan dakikalar önce Starliner'ın yanından geçen biri tarafından fark edildi.

ValveTech başkanı Erin Faville, NASA'yı "astronotların ve yerdeki insanların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almaya" çağırdı.

Yedi mürettebat taşıyabilecek şekilde tasarlanan Starliner’da NASA’nın deneyimli astronotları emekli ABD Donanması kaptanı 61 yaşındaki Barry “Butch” Wilmore ve eski bir donanma havacısı ve test pilotu 58 yaşındaki Sunita “Sunni” Williams yer alacak.

Starliner otonom olarak uçmak üzere tasarlanmış olsa da mürettebat gerektiğinde uzay aracının kontrolünü üstlenebiliyor.