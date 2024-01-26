NASA'ya şok: 85 milyon dolarlık Mars helikopteri artık uçamayacak Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance adlı keşif aracının içinde bulunan Mars helikopteri Ingenuity, birkaç gün süren iletişim kesintisi yaşamıştı. NASA, helikopterin son uçuşunu yaptığını ve bir daha uçamayacağını duyurdu.

ensonhaber.com

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu Nisan 2021'de gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Helikopterle bağlantı koptu

Ingenuity'nin yöneticileri, 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonuna doğru 1,8 kiloluk helikopterle teması kaybetti. 2 günlük kesintinin ardından yeniden bağlantı sağlandı.

Ingenuity bir daha uçamayacak

NASA'nın küçük Mars helikopteri son uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay ajansı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Ingenuity adlı helikopterin, rotor kanadı hasarı nedeniyle artık uçamayacağını duyurdu.

Görev resmen sona erdi

Yetkililer, uçağın dik ve uçuş kontrolörleriyle iletişim halinde olmasına rağmen 85 milyon dolarlık misyonunun resmi olarak sona erdiğini söyledi.

Başlangıçta kısa vadeli bir teknoloji deneyi olarak tasarlanan Ingenuity, Mars'ta üç yıl boyunca 72 uçuş gerçekleştirdi.

Araç, 18 km yol katederek iki saatten fazla uçuş süresi biriktirdi. NASA'ya göre bu, planlanandan 14 kat daha fazla.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.