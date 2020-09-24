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Nefret söylemlerini engellemediği için Facebook'a bir dava daha açıldı

Nefret söylemlerini engellemediği için Facebook'a bir dava daha açıldı

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook’a, nefret gruplarının sayfalarını engellemediği ve şiddet içeriklerine izin verdiği için yeni bir dava daha açıldı.