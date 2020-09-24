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- Nefret söylemlerini engellemediği için Facebook'a bir dava daha açıldı
Nefret söylemlerini engellemediği için Facebook'a bir dava daha açıldı
- AA
- 24.09.2020 - 09:57
Geçtiğimiz aylarda, Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini engellemediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, başlatılan boykot kampanyasıyla birçok şirketin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış ve hakkında davalar açılmıştı.
Yeni gelen bilgilere göre Facebook, nefret söylemlerini engellemediği için yeni bir dava ile daha karşı karşıya.
Wisconsin eyaletinde açılan federal davada, geçen ay Facebook üzerinden silahlı kişilerin protestoya çağrılması ve çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi bu talebin gerekçesini oluşturdu.
FACEBOOK ÜZERİNDEN SİLAHLI ÇAĞRI
Dilekçede, "Kenosha Muhafızları" adlı grubun, siyahilere yönelik polis şiddetini protesto eden göstericilere karşı, şehirdeki mülkleri korumak için silahlı kişilere Facebook üzerinden çağrıda bulunduğu kaydedildi.
FACEBOOK, ŞİKAYETLERE RAĞMEN PAYLAŞIMI SİLMEDİ
Facebook’a söz konusu çağrı için 400’den fazla şikayet yapıldığı; ancak şirket yetkililerinin, Kenosha Muhafızları’nın paylaşımının platformun şiddet karşıtı kurallarını ihlal etmediği sonucuna vardığına işaret edildi.
Dava dilekçesinde Facebook, Kenosha Muhafızları’nın paylaşımını kaldırmada ihmalkar davranmakla suçlanarak, benzeri nefret gruplarının sitede hala aktif olduğu öne sürüldü.
KENOSHA OLAYLARI NEDİR?
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 250’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Kentte başlayan protestolar üzerine 24 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 10 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmış, protestolar sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.