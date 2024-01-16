Netflix Türkiye fiyatlarına bir zam daha: İşte yeni abonelik ücretleri Sonbahar aylarında abonelik fiyatlarını ciddi şekilde artıran Netflix, yeni yılda da zam yapma kararı aldı. İşte ülkemizdeki Netflix paketlerinin güncel fiyatları...

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Dijital hizmet platformlarına yönelik fiyat artışları bu yıl da hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında, global pazardaki abonelik ücretlerine yapılan zamların ardından Netflix, şimdi de Türkiye pazarında fiyatlarını yükseltti.

Netflix'in resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin Türkiye'deki abonelik paketlerinin fiyatları artık 100 liranın altında bir seçenek sunmuyor.

Zamlardan sonra Netflix fiyatları nasıl değişti

Yapılan zamlardan sonra, "Temel Plan" fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye, "Standart Plan" 149,99 TL'den 176,99 TL'ye yükselmiş durumda.

Kullanıcılara 4K çözünürlük sunan "Özel Plan"ın fiyatı ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıktı.

Mevcut aboneler şimdilik etkilenmeyecek

Yukarıda belirttiğimiz yeni fiyatlandırma şimdilik sadece yeni abonelikler için geçerli. Mevcut aboneler, bir süre daha eski fiyattan paketlerini kullanabilecek.

Netflix, ülkemizde son olarak eylül ayında abonelik paketlerine zam yapmıştı. Ekim ayında şirket, yurt dışında abonelik fiyatlarını artırmış, ancak bu artışı ülkemizdeki fiyatlara yansıtmamıştı.