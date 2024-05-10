Neuralink'te sorun ortaya çıktı: Çip, beyinden ayrılıyor Nöroteknoloji şirketi Neuralink, işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarının azaldığını açıkladı. Çipin, beyinden ayrılmaya başladığı belirtildi.

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AA & Ensonhaber

Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji firması Neuralink, aksaklıkla konuşuluyor.

Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdiği çipin beyinden ayrılmaya başladığını duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosu geriye çekildi.

Veri miktarı azalıyor

Bu geriye çekilme nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Düşünerek satranç oynadı

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.

Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.