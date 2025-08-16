Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aşarak yerli teknolojinin gücünü kanıtladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde geliştirilen sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Temiz, güvenli ve özgür bir dijital ortam sunan platform, yapay zeka destekli özellikleri ve yanlış bilgiden arındırılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde hayata geçirilen Next Sosyal, en çok indirilen ücretsiz uygulama olurken, Türkiye'nin sosyal medya alanındaki yerli gücünü gözler önüne seriyor.

NEXT SOSYAL 1 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, 22 Ağustos'a kadar platformda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık hediye edileceğini belirtti.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurdu.

T3 Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen platform, temiz ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunarak kullanıcıların ilgisini çekti.

Next Sosyal, 'sosyal ağ' kategorisinde son dönemde 'mobil mağazalarda' en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen Next Sosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu.

Next Sosyal, kullanıcılara özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Platformun temel işlevi; haber, teknoloji, yaşam tarzı ve güncel olaylar gibi içeriklerin paylaşılması üzerine kurulu bulunuyor.

YAPAY ZEKA İLE ENTEGRE BİR YAPIDA

Yanlış bilgi, küfür, bot hesaplar ve manipülatif algoritmalardan arındırılmış bir yapıya sahip olan Next Sosyal, yapay zeka entegrasyonuyla dikkati çekiyor.

T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara hızlı yanıt vererek etkileşimi artırıyor.

PLATRFORM, GÜVENİLİR BİR DENEYİM SUNUYOR

Ayrıca, platform genç geliştiricilerin ürettiği araçlarla yanlış bilgi tespiti gibi özellikler sunarak daha güvenilir bir deneyim vadediyor.

Next Sosyal'in öncelikle Türkiye'de, ardından kardeş ve dost ülkelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.