NFT nedir? Beeple'ın 10 saniyelik videosu kaç milyon dolara satıldı?

Dijital sanatçı Beeple ya da gerçek adıyla Mike Winkelmann, NFT statüsünde değerlendirilen 10 saniyelik videosunu satılığa çıkarttı. Video 70 milyon dolara satılınca NFT nedir? sorusu gündeme geldi.

Blockchain ile doğrulanan videolar, dijital imza görevi görüyor ve bu şekilde kime ait olduğu ve orjinal olup olmadığı teyit edilebiliyor. Yeni bir dijital varlık oluşturan bu tarz eserler, 'Değiştirilemez Nominal' (non-fungible token-NFT) olarak biliniyor. Ünü küresele yayılmış olan müzayede salonu Christie's, NFT varlıkları açık artırmaya çıkarararak satış yapmaya başladı.

Sanal dünyanın yeni sanat eserleri olarak görülen Beeple'ın videolarına milyonlarca dolar değer biçilmeye başlandı. Son olarak Beeple'ın 10 saniyelik videosu, Christie's aracılığı ile 70 milyon dolara satıldı. Böylelikle Mike Winkelmann, dünya tarihinin en yüksek fiyata satılan 3. sanat eserini icra etmiş oldu.

NFT teknolojisi kullanılarak tasarlanan videonun yüksek fiyattan alıcı bulması, insanlar tarafından merak edildi. Arama motorları üzerinden NFT nedir, NFT ne demek? Beeple’ın videosu kaç milyon dolara satıldı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, NFT nedir? Beeple'ın 10 saniyelik videosu nasıl milyon dolara alıcı buldu?

NFT NEDİR, NE DEMEK?

Tam adıyla değiştirilemez token anlamına gelen NFT, dijital para birimlerinden oldukça farklıdır. Bölünemez, yıkılmaz ve doğrulanabilir olan NFT, pasif gelir noktasında da öne çıkmaktadır. Bir kullanıcı kendi sanat eserini değiştirilemez token ile oluşturduğu takdirde kendisine pasif gelir oluşturmuş sayılmaktadır.

Dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçeleri gibi değişebilen varlıkların aksine 'değiştirilemez' NFT varlıklar, her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade etmektedir.

Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orjinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi imkanını sunmaktadır. NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Bu tür dijital varlıklar, popülaritesi salgın döneminde bir hayli artırmış durumda. Bu alandaki yatırımcılar, sadece sanal dünyada olan şeylere yüksek meblağlar ödeyerek yatırım yapma eğilimi göstermektedir.

Korsanlığı önlemek ve özgünlüğü artırmak için tasarlanmış bir sistem olan NFT sayesinde, hangi sanat eseri gerçek, hangisi sahte gibi ikilemler yaşanmayacak.

Christie’s'de düzenlenen müzayedede Rodriguez Fraile, Amerikalı Beeple’in 10 saniyelik videosunu 69,3 milyon dolara satın aldı. Fraile bu ödeme için, “Louvre Müzesi'ne gidip Mona Lisa'nın fotoğrafını çekebilirsiniz ve telefonunuzda buna sahip olabilirsiniz, ama bunun hiçbir değeri yok. Çünkü o dijital versiyonun kaynağı ya da geçmişi yok. Ancak o dijital verinin arkasında kim olduğunu ve kime ait olduğunu kanıtlayabiliyorsanız işte bu onu çok çok değerli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.