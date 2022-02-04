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    NFT pazarında dolandırıcılık olayları artıyor

    Son zamanların popüler yatırım araçlarından NFT'lerin, dolandırıcılık ve kara para aklama amaçlı kullanımı artmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 12:43
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    NFT pazarında dolandırıcılık olayları artıyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

    Geçtiğimiz yıldan beri gündemden düşmeyen NFT'ler, aynı zamanda dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor.

    DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR

    NFT'ler; dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar ve hırsızlık gibi pek çok alanda kullanılmaya başlandı.

    Chainalysis'in hazırladığı rapora göre, NFT'leri kara para aklama amacıyla kullananların sayısı da giderek artıyor.

    nft

    Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, NFT'lerin kötü amaçlı kullanımı 2020 yılında yok denecek kadar azken, 2021 yılında bir anda yukarılara doğru fırladı.

    Görünüşe göre kötü niyetli kişiler, önümüzdeki aylarda da bu pazardan ciddi paralar çalmaya devam edecek.

    nft


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