NFT satışları artışta: Son bir yılda yüzde 21 bin yükseldi

NFT satışları artışta: Son bir yılda yüzde 21 bin yükseldi

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2021 yılında NFT’lerin satışı bir önceki yıla göre yüzde 21 bin artarken, alıcı sayısı yaklaşık yüzde 3 bin yükseldiği belirtildi.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

3 boyutlu teknolojinin gelişmesi ve dijital para birimlerinin hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan yeni pazarlarda hızla büyümeye devam ediyor.

Eşi olmayan tokenler olarak bilinen NFT’ler her geçen gün ise ününü artırıyor.

NFT SATIŞLARINDA YÜZDE 21 BİN ARTIŞ

Yayımlanan yeni bir rapora göre, 2021 yılında NFT’lerin satışında 200 kattan fazla artış yaşandığı açıklandı.

NFT veri şirketinin raporuna göre, satışların bir yıl öncesinde gerçekleşen 82 milyon dolardan 2021'de yüzde 21 bin artışla 17.6 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.

NFT'ler, bir blok zincirine veya dijital deftere kaydedilen sanat, oyun veya diğer yaratıcı ürünleri içeren dijital koleksiyonlar olarak düşünülebilecek benzersiz dijital varlıklardır.

NFT ALICI VE SATICI SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Son dönemde satışlarında patlama olduğu aktarılan NFT piyasasında geçtiğimiz yıl alıcı sayısı yaklaşık yüzde 3 bin artarken, satıcı sayısı yüzde 3 bin 669 yükseldi.

Raporda ayrıca, NFT'lerin satılmadan önce 2021'de ortalama 48 gün tutulduğu, bir önceki yıl ise bu rakamın 156 gün olduğu tespit edildi.

EN DEĞERLİ NFT'LER

Geçen yıl, dijital sanatçı Beeple'ın bir kolajını temsil eden bir jeton, Christie's müzayede evinde 69 milyon dolarlık bedelle rekor fiyata satıldı.

NFT'lerin en popüler kategorisi, 8,4 milyar dolar değerinde satış oluşturan koleksiyon ürünleriydi.

Ethereum blok zincirindeki 10 bin dijital koleksiyondan oluşan Bored Ape Yacht Club gibi NFT koleksiyonları da popülaritesini artırırken, 7 günlük bir süre içerisinde 32.2 milyon dolar satış hacmine ulaştı.

Axie Infinity gibi oyun NFT'leri ikinci en büyük kategori olurken, 5,2 milyar dolar satış yaptı.

NonFungible.com'un CEO'su ve kurucu ortağı Dan Kelly, NFT alanının bir balon olmadığını savunurken, “2021 inanılmaz bir yıldı. Birçoğu için, koleksiyon segmentini çevreleyen patlama bir 'balon' olarak kabul edilir” dedi.





NFT'LERİN GELECEĞİ

Bazılarının İnternet'in bir sonraki aşaması olarak adlandırdığı Web3, İnternet'teki büyük aracıları ortadan kaldıran çevrimiçi bir ekosistem için kullanılan bir terim olarak öne çıkarken, kayıt işlemleri gibi durumlarda kullanılacak olan blockchain gibi teknolojiyi içeriyor.

3 boyutlu sanal dünyalar Metaverse konusunda geleceğin teknolojisi olarak öne çıkarken, Web3'ü de oluşturacak teknoloji NFT'lerin geleceği olarak görülüyor.

Nonfungible.com'un araştırmasına göre, uzaydaki dijital arazi ve diğer projelerin satışları geçen yıl 514 milyon dolara ulaştı.