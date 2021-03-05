Nikon, kamera sektöründen tamamen çekilebilir

Nikon'un, 2020'deki satışlarda yaşanan düşüşler yüzünden kamera endüstrisinden çekileceği iddia edildi.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışacak seviyeye geldi.

Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Geçtiğimiz yıl bu sektördeki satışlar oldukça düştü.

NIKON ÇEKİLEBİLİR İDDİALARI VAR

Fotoğraf makinesi denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Nikon'un, 2020 yılındaki satışlarda yaşanan düşüşler nedeniyle kamera endüstrisinden çekileceği iddia edildi.

Pandeminin kötü etkilediği dev fotoğraf makinesi üreticisi Nikon, geçtiğimiz aylarda 49 yıldır faaliyet göster





Gelen bilgilere göre, 1948 yılından beri kamera üretmeye devam eden Nikon'un 2020 yılında satış konusunda büyük bir düşüş yaşaması, alınan kararda etkili oldu.

2020 yılında fotoğraf makinesi piyasasında Sony yüzde 35, Canon yüzde 30, Fujifilm yüzde 12 ve Olympus yüzde 8 oranında pazar payına sahip oldu. Nikon’da ise bu oran yüzde 7,5’de kaldı.

CANON DA KARAMSAR KONUŞMUŞTU

2019 yılında açıklama yapan Canon CEO'su Fujio Mitarai, insanların artık fotoğraf makinelerinden değil akıllı telefonlarından çekim yaptıklarını ve böyle giderse fotoğraf makinesi pazarının gittikçe küçüleceğini ifade etmişti.