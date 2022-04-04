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    Nisan ayında GeForce Now'a eklenecek 20 yeni oyun

    Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, nisan ayı itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:50
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    Nisan ayında GeForce Now'a eklenecek 20 yeni oyun

    2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

    Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

    GEFORCE NOW NİSAN OYUNLARI

    GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine nisan ayında 19 yeni oyun eklenecek:

    • Anno 1404 - History Edition
    • Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread
    • Cities in Motion 2
    • Crawl
    • Cultist Simulator
    • Die After Sunset
    • ELDERBORN
    • EQI
    • Fell Seal: Arbiter’s Mark
    • Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator
    • Galactic Civilizations II: Ultimate Edition
    • Jupiter Hell
    • Offworld Trading Company
    • Ranch Simulator
    • Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter
    • SOL CRESTA
    • Star Control: Origins
    • Spirit of the Island
    • Twin Mirror
    • Wobbledogs

    geforce now


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