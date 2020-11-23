NIVIDA: Stok sorunları birkaç ay daha devam edebilir

NIVIDA: Stok sorunları birkaç ay daha devam edebilir

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, RTX 3000 serisi ekran kartlarına olan talebe yetişemediklerini ve stok sorununun birkaç ay daha sürebileceğini açıkladı.

NIVIDA, 2 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. NVIDIA’nın tanıttığı RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları, satışa çıktıkları ilk günden bu yana stok problemiyle karşı karşıya kaldı.

Ekran kartlarına olan talep öylesine yoğundu ki, şirket RTX 3070'in çıkış tarihini birkaç hafta ertelemek zorunda bile kaldı. NVIDIA, her ne kadar stokları artıracağını açıklasa da bunun hızlı bir şekilde olması pek mümkün görünmüyor.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, oyunseverlerin pek de hoşuna gitmeyecek açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ AY DAHA SÜREBİLİR"

NIVIDIA CEO'su, RTX 3000 serisindeki talebe yetişemediklerini ve stok sıkıntısının birkaç ay daha devam edebileceğini açıkladı.

Huang, daha önce de stok sorununun yıl sonuna kadar devam edeceğini söylemişti. Ancak yapılan yeni açıklama, sürenin biraz daha uzayacağını gözler önüne seriyor.

Öte yandan AMD’nin RX 6800 serisinde de benzer stok sorunlarının yaşandığı belirtiliyor.

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