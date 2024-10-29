Nokia 110 4G, yenilenmiş tasarım ve daha büyük ekranla geliyor

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HMD Global, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay telefonlarıyla tanınıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Nokia 110 4G modelini yenileyerek karşımıza çıktı. Nokia 110 4G (2024), selefine göre bazı önemli geliştirmeler sunuyor.

DAHA BÜYÜK VE MODERN BİR EKRAN

Yeni Nokia 110 4G (2024), 2 inçlik bir ekranla geliyor. Geçen yılki modelde 1.77 inçlik bir ekran bulunurken, yeni modelde ekran boyutu biraz daha büyütüldü.

Bu sayede kullanıcılar, menülerde gezinirken ve mesajlaşırken daha rahat bir deneyim yaşayabilecekler.

YENİLENMİŞ TASARIM

2024 modelinde, ekran boyutunun büyümesine rağmen telefonun genel boyutlarında önemli bir değişiklik yok. Bunun nedeni, HMD Global'in çerçeveleri daha da daraltması.

Ayrıca, telefonun plastik kasasına çizilmelere karşı dayanıklılığı artıran bir seramik kaplama uygulandı. Yeni renk geçişli tasarım da telefona modern bir görünüm kazandırıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nokia 110 4G (2024), 128 MB RAM ve 64 MB dahili depolama alanına sahip. microSD kart desteği sayesinde depolama alanını genişletmek mümkün.

Telefon, 1.000 mAh kapasiteli bir batarya ile güçlendirildi ve USB Type-C şarjını destekliyor. Ayrıca, arkaya bakan bir kamera da bulunuyor. Ancak, HMD Global kameranın teknik özelliklerini henüz açıklamadı.

Nokia 110 4G (2024)'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.