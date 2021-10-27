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    Nokia 3310 erimiş kurşunla sağlamlık testi

    Ukraynalı bir YouTuber, Nokia 3310'un üzerine 5 kilo erimiş kurşun döktü ve telefonun ne kadar dayanabileceğini gözlemledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 15:42
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    Nokia 3310 erimiş kurşunla sağlamlık testi

    1 Eylül 2000 tarihinde Nokia 3210'un yenilenmiş hâli olarak duyurulan Nokia 3310, piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra tam 126 milyon adet satarak rekorları altüst etti.

    Gerek şarj süresiyle gerek sağlamlığıyla şimdiye kadar piyasaya çıkmış bütün telefonlara taş çıkaran Nokia 3310, daha sonra yenilenmiş hali ile yeniden piyasaya çıksa da bu telefon, ilk 3310'un yerini tutmadı.

    5 KİLO KURŞUNLA SAĞLAMLIK TESTİ

    Nokia 3310'a şimdiye kadar birçok kez sağlamlık testi yapıldı ve telefon bunların çoğundan alnının akıyla çıkmayı başardı.

    Ancak Ukraynalı bir YouTuber, şansını biraz fazla zorlayarak Nokia 3310'ün üzerine 5 kilo erimiş kurşun döktü. Ne yazık ki telefon, oldukça fazla hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

    Nokia 3310'a erimiş kurşun testi - VİDEO

    nokia 3310

    nokia 3310

    nokia 3310

    nokia 3310

    nokia 3310

    nokia 3310

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