Nokia, 5G destekli X10 ve X20 modellerini tanıttı

HMD Global, Nokia markası altında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonları X10 ve X20'yi tanıttı. İşte yeni Nokia X10 ve X20 fiyatı ve özellikleri.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Finlandiya merkezli şirket, iki yeni modelle karşımıza çıktı. 5G destekli yeni Nokia modelleri, orta seviye kullanıcılarını hedef alacak.

Nokia X10 ve X20 olarak isimlendirilen yeni akıllı telefonların özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

NOKİA X10 VE X20 ÖZELLİKLERİ

Nokia X10 ve X20 modelleri, 6.67 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Her iki telefon da 5G destekli Snapdragon 480 işlemcisinden güç alırken, 4GB/6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuyor.

Nokia X10 ve X20 kamera konusunda birbirinden ayrılıyor. Nokia X10'un arka kısmında 48 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun ön kamerası ise 8MP.

Nokia X20'nin arka kısmında ise 64 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü, ön tarafında da 32 MP kamera yerleştirilmiş.

Son olarak her iki telefonda da 18W hızlı şarj destekli 4.470 mAh batarya yer alıyor.

NOKİA X10 VE X20 FİYAT

Nokia X20, mayıs ayında 350 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Nokia X10'un ise haziran ayında 310 euroya satışa çıkması planlanıyor.

Ayrıca Nokia, her iki telefona da 3 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi vereceğini açıkladı.



