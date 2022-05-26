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    Nokia, 6 yeni akıllı telefon piyasaya sürecek

    Akıllı telefon dünyasında popülerliğini yitiren Nokia, yeni giriş ve orta segment modellerle pazara tutunmaya çalışıyor. Şirket, 6 yeni modeli satışa çıkaracak.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:49
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    Nokia, 6 yeni akıllı telefon piyasaya sürecek

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

    Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Akıllı telefon dünyasında popülerliğini yitiren Nokia, yeni giriş ve orta segment modelleri içerek 6 akıllı telefon daha piyasaya sürecek.

    Bu telefonlardan biri olması beklenen 50 MP kameralı Nokia G11 Plus, bu senenin başlarında G11 ve G21’in devamı niteliğinde olacak.

    G11 Plus’ın çıkış tarihi bilinmese de oldukça yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Nokia, genelde aynı anda birkaç cihazın tanıtımını yaptığı için G11 Plus ile birlikte 2 yeni modelin daha tanıtılması bekleniyor.

    nokia

    Yılın ikinci yarısında 3 Nokia modeli daha gelecek

    Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Nokia, yılın ikinci yarısında üç telefon daha tanıtacak.

    Bu telefonların ise Nokia X11 5G, Nokia X21 5G ve dayanıklılık odaklı Nokia XR21 5G olması bekleniyor.


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